أمريكا لا تتوقع تحقيق انفراجة مع إيران في محادثات فيينا غدًا

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"برايس" أكد عدم تقديم تنازلات من طرف واحد

أعربت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) عن عدم توقعها تحقيق انفراجة أو أي حوار مباشر مع إيران في محادثات فيينا، التي تنطلق غدًا؛ لبحث سبل إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن وفد الولايات المتحدة في محادثات فيينا سيقوده المبعوث الخاص للبلاد المعني بشؤون إيران روب مالي، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف "برايس"، أن المحادثات ستجري ضمن فرق عمل سيشكلها الأوروبيون، وأن القضايا الرئيسة التي ستتم مناقشتها في فيينا هي الإجراءات، التي ينبغي على إيران اتخاذها للعودة للامتثال للاتفاق النووي، وخطوات تخفيف العقوبات التي ينبغي للولايات المتحدة القيام بها.

وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة لا تنوي اتخاذ إجراءات أو تقديم تنازلات أحادية الطرف، لتحسين مواقع إيران خلال المحادثات.