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"تنمية الرياض" يسجل 15 ألف متطوع بواقع 630 ألف ساعة خلال عام

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"تنمية الرياض" يسجل 15 ألف متطوع بواقع 630 ألف ساعة خلال عام "تنمية الرياض" يسجل 15 ألف متطوع بواقع 630 ألف ساعة خلال عام
"الحربي": المركز يتولى توفير الفرص واستقطاب المتطوعين ودعمهم تقنيًا

أثمرت جهود مركز التنمية الاجتماعية بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن تسجيل ما يقارب من 15 ألف متطوع بواقع 630 ألف ساعة تطوعية خلال عام واحد.

وتفصيلاً .. قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي إن المركز يتولى من خلال الجهات التابعة له مهمة توفير فرص التطوع واستقطاب الجهات والمتطوعين ودعمهم تقنيًا بالإضافة إلى تنظيم ورش العمل والملتقيات لتأهيل وتدريب مسؤولي التطوع بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوع إلى جانب التعريف بآلية التسجيل في منصة التطوع باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والرد على استفسارات الجهات.

يُشار إلى أن مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يشرف على أكثر من 176 جهة أهلية مسجلة جميعها في منصة التطوع وتنقسم ما بين جمعية أهلية ولجان تنمية اجتماعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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