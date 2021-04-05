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بريطانيا تعلن تخفيف قيود كورونا وفتح المحلات والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية

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بريطانيا تعلن تخفيف قيود كورونا وفتح المحلات والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية بريطانيا تعلن تخفيف قيود كورونا وفتح المحلات والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية
"جونسون": بريطانيا تمكنت من تجاوز جميع الاختبارات للمضي قدماً في تخفيف القيود

بريطانيا تعلن تخفيف قيود كورونا وفتح المحلات والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحفي الاثنين، أنه سيتم إعادة فتح المحال التجارية وصالات الألعاب الرياضية الأسبوع المقبل.

وقال جونسون: "مستمرون في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمكافحة "، محدداً يوم 12 أبريل لإعادة فتح جميع المحال والمطاعم والمقاهي في البلاد.

وأكد جونسون أن "بريطانيا تمكنت من تجاوز جميع الاختبارات بشكل كاف للمضي قدماً في تخفيف القيود"، مما يعني أن سكان البلاد سيكونون قادرين على التوجه إلى المطاعم والمقاهي في الهواء الطلق، والمتاجر غير الأساسية، والصالات الرياضية ومصففي الشعر.

وأكد رئيس الوزراء أن جهود البلاد حتى الآن "تؤتي ثمارها"، وأنه سيكون من بين أولئك الذين يتوجهون إلى المطاعم عندما يتم تخفيف القيود في 12 أبريل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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