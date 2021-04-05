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الأهلي بالخبرة يتغلب على الترجي.. والهلال يقسو على الاتحاد

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في بطولة نخبة الكرة الطائرة

الأهلي بالخبرة يتغلب على الترجي.. والهلال يقسو على الاتحاد

حقّق الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره الترجي بنتيجة 3/ 2 بعد مباراة مثيرة وممتعة من الطرفين، ولعبت الخبرة دورًا كبيرًا لمصلحة الأهلي في حسم الشوط الخامس 15/ 9؛ ليحقق فوزه الثاني في بطولة نخبة الكرة الطائرة المقامة على صالة وزارة الرياضة بالرياض؛ ليتأجل بذلك الحسم للمواجهة الختامية للبطولة عصر الأربعاء بين الأهلي والهلال.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 22/ 25، 25/ 18، 19/ 25، 25/ 23، 15/ 9.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي 5 نقاط، والترجي 4 نقاط.

ونجح الهلال في كسب نظيره الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها كالآتي: 25/ 10، 25/ 13، 25/ 15.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال 4 نقاط، والاتحاد بدون رصيد من النقاط.

الأهلي بالخبرة يتغلب على الترجي.. والهلال يقسو على الاتحاد

الأهلي بالخبرة يتغلب على الترجي.. والهلال يقسو على الاتحاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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