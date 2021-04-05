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بعد تجاوز محطة الهلال.. الاتحاد يحسم لقب الدوري الممتاز للبراعم

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لحساب الجولة الـ17 "قبل الأخيرة"

بعد تجاوز محطة الهلال.. الاتحاد يحسم لقب الدوري الممتاز للبراعم

حسم فريق الاتحاد لقب الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عاماً للموسم الرياضي 2020-2021 لكرة القدم.

وجاء حسم الاتحاد للقب بعد فوزه، اليوم الاثنين، على ضيفه الهلال بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الـ17 "قبل الأخيرة".

ورفع الاتحاد رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف.

ومن المقرر أن يتم تتويج لاعبي الاتحاد باللقب رسمياً عقب مباراتهم أمام القادسية بالخبر، والمقررة الجمعة المقبلة لحساب الجولة الـ18 والأخيرة.

بعد تجاوز محطة الهلال.. الاتحاد يحسم لقب الدوري الممتاز للبراعم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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