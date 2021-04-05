الرئيس الفلسطيني يتجه إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية

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طائرة هليكوبتر أردنية نقلته من رام الله إلى عمان

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأراضي الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، متوجها إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون.

ونُقل "عباس" على متن طائرة هليكوبتر أردنية من مقره في رام الله بالضفة الغربية المحتلة إلى عمان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال الرئيس الفلسطيني في تصريحات أذاعها التلفزيون الأردني: "عندما حصلت هذه الأحداث شاهدنا العالم كله دون استثناء يقف إلى جانب الأردن وإلى جانب الملك عبدالله الثاني؛ وهذا دليل على الاحترام البالغ والاهتمام العظيم بهذا البلد المسالم والآمن الذي نتمنى له دائماً الأمن والأمان".