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عودة "باستوس" تدعم أوراق "العين" قبل مواجهة "التعاون" المنتظرة

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للمشاركة في الجولة 25 من دوري المحترفين

عودة

تأكدت جاهزية مُدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، الأنجولي باستوس، لمواجهة التعاون، بعد عودته من تمثيل بلاده في تصفيات كأس أمم إفريقيا وإتمامه العزل الصحي.

وستكون أول مشاركة للاعب، يوم الجمعة المقبل، أمام التعاون، في الجولة الـ25 من دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واطمأن المدير الفني لنادي العين، الإسباني بابلو ماشين على جاهزية باستوس لقيادة الدفاع في المباراة المهمة للغاية.

الجدير بالذكر أن العين بات قريباً من العودة لدوري الدرجة الأولى، حيث يقبع في المركز الأخير بـ20 نقطة فقط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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