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.. غرة شهر رمضان المبارك لعام 2021 فلكياً الثلاثاء 13 أبريل

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مصر.. غرة شهر رمضان المبارك لعام 2021 فلكياً الثلاثاء 13 أبريل .. غرة شهر رمضان المبارك لعام 2021 فلكياً الثلاثاء 13 أبريل
طبقاً لبيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في القاهرة

مصر.. غرة شهر رمضان المبارك لعام 2021 فلكياً الثلاثاء 13 أبريل

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في القاهرة، أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 2021 فلكياً ستكون الثلاثاء 13 أبريل الجاري.

ووفقاً للحسابات الفلكية، يبلغ عدد أيام العام الهجري الجديد 1442هـ، 354 يوماً، وبذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتي يكون عدد أيامها 355 يوماً، حيث تنتهي السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021.

ويولد هلال شهر مضان مباشرةً بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين الموافق 12/ 4/ 2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

ويوافق الثلاثاء 13 أبريل الأول من رمضان، حيث مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة طبقاً لتوقيت .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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