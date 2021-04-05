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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضياً

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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضياً خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضياً
بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضياً

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 258 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.

وسأل المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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