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شاهد.. مواطن يوثّق ركوب شخصين في صندوق "وانيت" يحمل شعار أمانة مكة

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شاهد.. مواطن يوثّق ركوب شخصين في صندوق "وانيت" يحمل شعار أمانة مكة شاهد.. مواطن يوثّق ركوب شخصين في صندوق "وانيت" يحمل شعار أمانة مكة
منظر غير حضاري ومخالف لنقل الركاب

شاهد.. مواطن يوثّق ركوب شخصين في صندوق

وثّق مواطن، صباح اليوم، سيارة تحمل "إستكر" شعار أمانة العاصمة المقدسة تُقل شخصيْن، عبر صندوقها الخلفي، في منظر غير حضاري، فضلاً عن المخالفة المرورية المرتكبة، والمتمثلة في نقل الركاب في حوض السيارات.

وبحسب موثق الصورة والفيديو، فإن سيارة من نوع "وانيت" تحمل "إستكر" شعار أمانة العاصمة المقدسة تسير على طريق شارع الحج بمكة بالتحديد بمنطقة العدل، تقلّ عبر "صندوقها الخلفي" شخصين لم يتأكد من جنسياتهم، معرضين بذلك أرواحهم للخطر، إلى جانب المنظر غير الحضاري ومخالفة تعليمات المرور.

ولم يتضح بعدُ ما إذا كانت السيارة تتبع لإحدى الشركات المقاولة، أم تتبع لأمانة العاصمة المقدسة، فيما ينتظر أن تطبّق الأمانة الغرامات المستحقة عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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