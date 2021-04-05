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بالصور.. عبور 13 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

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بالصور.. عبور 13 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية بالصور.. عبور 13 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية

بالصور.. عبور 13 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبرت 13 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال المدة من 21 مارس إلى 4 أبريل 2021م تحمل على متنها 294 طنًا و700 كيلو غرام، تنوعت ما بين 30 ألف كرتون من تمور و2.600 طرد من المواد الطبية، و21 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات عدن، ومأرب، والحديدة، والضالع، ولحج، وأبين.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من قبل المملكة عن طريق المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز جراء الأزمة الراهنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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