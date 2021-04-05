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المحامي النسور ينفي توكيل الامير حمزه له امام امن الدولة ويقول : الورقة مزورة - صورة

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المحامي النسور ينفي توكيل الامير حمزه له امام امن الدولة ويقول : الورقة مزورة - صورة المحامي النسور ينفي توكيل الامير حمزه له امام امن الدولة ويقول : الورقة مزورة - صورة

جى بي سي نيوز  :- نفي المحامي مازن النسور ان يكون الامير حمزة قد قام بتوكيله لدى محكمة امن الدولة .

وكانت ورقة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت بان الامير وكل النسور للدفاع عنه في محكمة امن الدولة ، ولكن النسور نفى صحة هذه الورقة وقال انه تم تزويرها وهي تحمل تاريخا قديما وفق النسور  .

وبين ان الامير حمزة ليس متهما لدى محكمة امن الدولة ، اي ان هذه الورقة غير صحيحة  . 

وبخصوص تحويل الامير الى محكمة امن الدولة كان الوزير ايمن الصفدي اكد بان جلالة الملك رأى عدم تحويل القضية الى محكمة امن الدولة والتحدث مع الامير اولا .

مضيفا بان هناك جهودا من داخل العائلة تبذل للحديث مع الامير .

صورة عن التوكيل المتداول الذي اكد النسور انه غير صحيح :

جي بي سي نيوز

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