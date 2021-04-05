سلطنة عمان تدعو المواطنين والمقيمين لتجنب السفر إلا للضرورة القصوى

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ضمن سلسلة إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا

وجهت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في سلطنة عمان، المواطنين والمقيمين بتجنب السفر إلا للضرورة القصوى.

وقررت اللجنة اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة

فقط، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 25 شعبان 1442هـ

الموافق 8 أبريل 2021م، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية (أونا).

كما قررت تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة

الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى

الساعة الخامسة صباحًا حتى أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأصدرت اللجنة قرارها بحظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

كما قررت اللجنة، الحظر التام لجميع التجمّعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في

الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة، وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية، وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.