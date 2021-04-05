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بالصور.. أمير منطقة الجوف يطمئنّ على صحة الرقيب "الرويلي"

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إثر تعرضه لإصابة أثناء تأديته عمله

بالصور.. أمير منطقة الجوف يطمئنّ على صحة الرقيب

زار أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، الرقيب ماجد الرويلي، الذي يرقد بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا، إثر تعرضه لإصابة أثناء تأديته عمله.

وكان في استقباله لدى وصوله المستشفى، ‏مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي، ووالد الرقيب المصاب.

واطمأنّ سموه خلال الزيارة على صحة الرقيب "الرويلي"، منوهاً بجهوده وجهود زملائه منسوبي الأمن العام لخدمة الدين ثم القيادة والوطن.

من جانبه، أعرب الرقيب ماجد الرويلي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على زيارته واطمئنانه على صحته.

بالصور.. أمير منطقة الجوف يطمئنّ على صحة الرقيب

بالصور.. أمير منطقة الجوف يطمئنّ على صحة الرقيب

بالصور.. أمير منطقة الجوف يطمئنّ على صحة الرقيب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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