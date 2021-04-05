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التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب يحاضر عن "مؤشرات التطرف العنيف"

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التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب يحاضر عن "مؤشرات التطرف العنيف" التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب يحاضر عن "مؤشرات التطرف العنيف"
ضمن محاضراته بالتعاون مع كفاءات علمية وفكرية وعسكرية وإعلامية

التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب يحاضر عن

نظّم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض اليوم، محاضرة بعنوان "مؤشرات التطرف العنيف"، قدّمها الدكتور عبدالرحمن عسيري، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وعرض "عسيري" أبرز المؤشرات التي رصدتها الدراسات والأبحاث العلمية من خلال تحليل آلاف الحالات والتقارير عن متورطين في قضايا إرهابية، مشيراً إلى أن هناك مقاييس علمية، يقاس في ضوئها مدى توجه المتطرف إلى العنف والانجراف وراء الجماعات الإرهابية وآليات التدرج والاستقطاب.

جدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل التي يقيمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لممثلي الدول الأعضاء المعتمدين لدى التحالف، بالتعاون مع كفاءات علمية وفكرية وعسكرية وإعلامية من جهات مختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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