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اليوم.. الجيش الصومالي يستعيد مناطق بالضاحية الجنوبية

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اليوم.. الجيش الصومالي يستعيد مناطق بالضاحية الجنوبية اليوم.. الجيش الصومالي يستعيد مناطق بالضاحية الجنوبية
بعد تزايد هجمات حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة

اليوم.. الجيش الصومالي يستعيد مناطق بالضاحية الجنوبية

أعلن الجيش الصومالي اليوم استعادة المناطق الواقعة على الضاحية الجنوبية لمدينة دوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ في وسط الصومال.
وأكد قائد بالجيش الصومالي الجنرال مسعود محمد ورسمي في تصريح صحفي، أن الجيش أحكم قبضته على تلك المناطق وأن الوضع الأمني فيها مستقر.
مما يذكر أن تحركات الجيش الصومالي تأتي بعد تزايد هجمات حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي على عاصمة محافظة غلمدغ انطلاقًا من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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