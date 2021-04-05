أخبار عاجلة

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية -
"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط -
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. نقل امرأة بسيارة الإسعاف ينتهي بكارثة

Print
فيديو.. نقل امرأة بسيارة الإسعاف ينتهي بكارثة .. نقل امرأة بسيارة الإسعاف ينتهي بكارثة
بسبب تجاوز إشارة حمراء

فيديو.. نقل امرأة بسيارة الإسعاف ينتهي بكارثة

أصيبت امرأة أمريكية، 95 عامًا، بسكتة قلبية، وبسرعة تم وضعها متن سيارة الإسعاف في مدينة نيويورك، لكن المرأة لقيت حتفها لسبب آخر وهي في الطريق إلى المستشفى.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن امرأة تسعينية لقيت حتفها حين اصطدمت سيارة الإسعاف، التي كانت تنقل على متنها، بسيارة رباعية الدفع، في منطقة بروكلين بنيويورك.

وذكرت الصحيفة أن الحادث المأساوي وقع في حدود الساعة الثالثة من زوال الأحد، وذلك في حي "فلات لاندز".

وكانت المرأة البالغة من العمر 95 عامًا تنقل على متن سيارة الإسعاف، بعد تعرضها لسكتة قلبية، وفق ما ذكرت شرطة نيويورك.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، لم يتضح بعد ما إذا كانت الضحية توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها في الحادث أو بسبب الأزمة القلبية.

وقالت السلطات إن نجل الضحية، البالغ من العمر 65 عامًا، كان يرافقها على متن سيارة الإسعاف، مشيرة إلى أنه أصيب إصابات طفيفة.

وخلف الحادث 8 مصابين، من بينهم طاقم الإسعاف ونجل الضحية وأشخاص راجلون.

ويعتقد أن الحادث وقع بعد أن تجاوزت إحدى العربتين الإشارة الحمراء، مما أدى إلى اصطدامهما وانقلابهما في الشارع.

وتواصل الشرطة التحقيق في أسباب الحادثة، حيث ذكرت أنها ستعاين تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. "الفالح": إتيان المسجد لمن شك بإصابته بـ"كورونا" إثم

بالفيديو.. "الفالح": إتيان المسجد لمن شك بإصابته بـ"كورونا" إثم

بالفيديو.. "الفالح": إتيان المسجد لمن شك بإصابته بـ"كورونا" إثم

بالفيديو.. "الفالح": إتيان المسجد لمن شك بإصابته بـ"كورونا" إثم

شاهد خطأ أردوغان بحق رئيسة المفوضية.. فيديو اللحظة التي أغضبت أوروبا

شاهد خطأ أردوغان بحق رئيسة المفوضية.. فيديو اللحظة التي أغضبت أوروبا

شاهد خطأ أردوغان بحق رئيسة المفوضية.. فيديو اللحظة التي أغضبت أوروبا

شاهد خطأ أردوغان بحق رئيسة المفوضية.. فيديو اللحظة التي أغضبت أوروبا