أخبار عاجلة

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية -
"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط -
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. "الخدمات الطبية" بالداخلية تقدم اللقاح لقوة الأمن والحماية بـ"نيوم"

Print
إضافة لمنسوبي وطلاب مدينة تدريب الأمن العام في الشرائع بمكة المكرمة

شاهد..

واصلت فرق الخدمات الطبية جولاتها الميدانية اليوم، لتقديم لقاح (كوفيد-19)، امتداداً لتنفيذ مبادراتها الخاصة بحملة "الوقاية أمان" التي انطلقت مطلع شهر مارس الماضي.

وشملت الزيارات، وجود فرق طبية من العيادات الشاملة التخصصية بمنطقة تبوك في قوة الأمن والحماية بمشروع الشمال "نيوم" في (حقل، وشرما، والبدع) لتقديم اللقاح لمنسوبي القوة، فيما قدمت فرق طبية من مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة الخدمة لمنسوبي وطلاب مدينة تدريب الأمن العام في الشرائع بمكة المكرمة.

وتهدف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية من خلال مبادراتها المختلفة في حملة "الوقاية أمان" إلى التأكيد على دورها المباشر كشريك مع مختلف القطاعات الحكومية في التوعية والتثقيف، وتقديم الخدمات الصحية لعموم المستفيدين، من خلال توفير مراكز لتقديم اللقاحات والقيام بجولات ميدانية مستمرة، فضلًا عن نشر الرسائل التثقيفية أثناء جائحة فيروس كورونا.

شاهد..

شاهد..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

86 وفاة و 5232 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

86 وفاة و 5232 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

100 وفاة و 6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

100 وفاة و 6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن