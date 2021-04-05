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"الحياة الفطرية": مقطع صيد النمر في اليمن وليس في المملكة

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"الحياة الفطرية": مقطع صيد النمر في اليمن وليس في المملكة "الحياة الفطرية": مقطع صيد النمر في اليمن وليس في المملكة
المركز أبدى أمله في إطلاق سراحه ليساهم في التوازن البيئي

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: إن المقطع المتداول حول صيد النمر العربي، تم تصويره في اليمن وليس في المملكة العربية .

وقال المركز: كلنا أمل في إطلاق سراح النمر؛ ليقوم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي.

ونقل المركز عن "المشهد اليوم"، أن مواطنين يمنيين أمسكوا بنمر عربي نادر، في وادي يري بمنطقة الحضن التابعة لمديرية لودر بمحافظة ابين.

وتتعرض الكثير من الحيوانات والطيور النادرة، في عدد من مناطق اليمن للقتل دون أي حماية تُذْكر.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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