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بما فيها التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر

حصلت شركة الرياضة السعودية على الحقوق الحصرية لبث المسابقات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمدة 4 سنوات في الفترة من عام 2021م الجاري إلى عام 2024م.

وتمتلك الشركة بموجب العقد الذي وقعته مع الاتحاد الآسيوي اليوم حقوق بث المباريات الرسمية داخل النطاق الجغرافي للمملكة وبشكل حصري لجميع مباريات المسابقات الآسيوية بما فيها التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين ومسابقات دوري أبطال آسيا.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للدعم الكبير الذي يجده القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة والاهتمام الخاص من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وحرصه على تطوير الرياضة ووضع المملكة على خارطة المشهد الرياضي العالمي، مما جعلها محط أنظار العالم باستضافتها للعديد من الأحداث الرياضية العالمية التي تتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 إلى جانب تمكين محبي الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص في المملكة من متابعة ومشاهدة أبرز الأحداث الرياضية.

وأكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور جون أن هذه الشراكة في غاية الأهمّية بالنسبة لهم في الاتحاد القاري، وقال: المملكة العربية السعودية واحدة من أقوى دول كرة القدم، ليس فقط في الخليج والشرق الأوسط فحسب بل وفي آسيا كذلك، وهذه الاتفاقية ستعطي الملايين من عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية فرصة الحصول على التغطية الأفضل والأشمل لمسابقاتنا في الاتحاد الآسيوي وفق أعلى معايير الجودة والتقنية الحديثة.

وأضاف: نثمن لشركة الرياضة السعودية ثقتها الكبيرة واستثماراتها في كرة القدم الآسيوية، ونتطلع للعمل معها على زيادة التطوير ورفع الاهتمام بمسابقاتنا ذات المستوى العالمي.

وستقوم الشركة ببث جميع مباريات المسابقات الآسيوية من خلال منصة (GSA live) كمرحلة أولى، فيما سيتم بث المباريات فضائياً في الربع الأخير من السنة الحالية 2021 على أن يتم الإعلان عن الآلية الخاصة بذلك في وقت لاحق.

يُذكر أن شركة الرياضة السعودية تأسست في منتصف 2020، وهي شركة متخصصة في مجال الإعلام الرياضي بهدف تطوير الإنتاج التلفزيوني للمحتوى الرياضي والحصول على حقوق البث الفضائي للأحداث الرياضية العالمية.