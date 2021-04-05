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رئيس وزراء بريطانيا يكشف عن "نظام ضوئي مروري" للسفر.. الدول الخضراء

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رئيس وزراء بريطانيا يكشف عن "نظام ضوئي مروري" للسفر.. الدول الخضراء رئيس وزراء بريطانيا يكشف عن "نظام ضوئي مروري" للسفر.. الدول الخضراء
تصنيف للدول يحدد ما إذا كان المسافرون يحتاجون إلى حجر بعد العودة منها

رئيس وزراء بريطانيا يكشف عن

يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن نظام ضوئي مروري جديد ليدير السفر الدولي وسط جائحة كورونا بعد 17 مايو.

وسوف يعلن جونسون الذي من المتوقع أن يتحدث مساء اليوم الاثنين، عن نظام ضوئي من الأحمر والأصفر والأخضر للسكان في إنجلترا الذين يريدون الذهاب في عطلات إلى الخارج.

وجاء في بيان من مكتب جونسون أنه سوف يتم إعطاء كل دولة تصنيفاً يحدد ما إذا كان المسافرون يحتاجون إلى حجر بعد العودة منها.

وتعني الدول الواقعة تحت اللون الأخضر أن السكان سوف يحتاجون للخضوع لاختبارات قبل وبعد المغادرة، ولكن لن يحتاجوا للخضوع لحجر عند العودة إلى إنجلترا.

وتعني الدول الواقعة تحت اللونين الأصفر والأحمر أن المواطنين سوف يضطرون للخضوع لاختبارات والدخول في حجر صحي لدى عودتهم.

وسوف يستند النظام إلى كم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في كل بلد، ومعدل الإصابة والمتغيرات الجديدة من فيروس كورونا وحصول البلد "على البيانات العلمية الموثوقة والتسلسل الجيني".

وقال الناطق باسم المكتب: "من المبكر للغاية توقع الدول التي سوف تدرج على القائمة في الصيف.. وسوف تتم قراراتنا بناء على الأدلة المتاحة وقتها، كما أننا نواصل نصح الأشخاص بعد حجز عطلات سفر إلى الخارج".

ومن غير الواضح كيف سيتم أخذ التطعيمات في الاعتبار بالنسبة للنظام الجديد، ولكن من المتوقع أن يؤكد جونسون هذا في وقت لاحق من اليوم. وفي حين أن النظام الضوئي المروري ينطبق على إنجلترا فقط، يتردد أن البريطانية تجري محادثات مع الحكومات في إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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