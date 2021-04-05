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"العلكمي" يُتابع ميدانياً إجراءات إنهاء العام الدراسي بتعليم سراة عبيدة

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أكد ضرورة تركيز المحتوى بما يتناسب مع الحصص المتبقية

أكد مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د.حسن بن محمد العلكمي، ضرورة تركيز المحتوى بما يتناسب مع الحصص المتبقية، وبما يضمن تحقيق المهارات الأساسية، ويحد من الفاقد التعليمي.

جاء ذلك خلال زياراته الميدانية اليوم لمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من المدارس، حيث شملت زيارته ثانوية العسران للبنات بسراة عبيدة، وثانوية الملك فهد، وشارك في الحصص الدراسية عبر منصة مدرستي، واستمع لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وحثّهُم على ضرورة الحد والمُثابرة لتتحقق الأهداف المرجوة.

وبيّن "العلكمي" أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن خُطط إدارة التعليم التنفيذية والمُنبثقة من توجيهات وزارة التعليم لمتابعة أداء المعلمين والمعلمات والناتج التعليمي للمتعلمين؛ بهدف التحسين والتطوير المستمر، والدعم والمساندة للميدان التعليمي للوصول إلى نواتج تعلم متميزة، مع التوسع في توظيف أهم الممارسات المهنية المتميزة، وتفعيل استراتيجيات وأدوات التقويم في عملية التعليم عن بُعد بشكل فاعل.

مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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