مذكرة تفاهم وتعاون بين البريد السعودي ومعهد إدارة المشاريع‎

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لتعزيز التعاون المثمر بين الطرفين وبناء شراكة استراتيجية بينهما

وقَّعت مؤسسة البريد السعودي، ومعهد إدارة المشاريع "فرع المملكة العربية السعودية"، يوم أمس الأحد، مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون المثمر بين الطرفين، وبناء شراكة استراتيجية بينهما، من خلال وضع إطار عمل رئيسي مشترك، والتعاون في مختلف المجالات العلمية والعملية ذات الصلة بإدارة المشاريع.

وقع على المذكرة من جانب البريد السعودي، المشرف العام على الاستراتيجية والتحول، الدكتور غسان رضا خليفة، ومن جانب معهد إدارة المشاريع، رئيس فرع المعهد في المملكة العربية السعودية، المهندس بدر بو رشيد.

وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث بين الجانبين، وتحسين العمل المهني المؤسسي، وصولًا لتحقيق العديد من الأهداف، والتي من بينها تقديم الدورات التخصصية لمنسوبي البريد السعودي في مجال إدارة المشاريع، ونشر المعرفة في هذا المجال، وربط مدراء المشاريع في البريد السعودي بقنوات التطور المهني عبر المشاركة في الفعاليات محليًا وعالميًا.

وتأتي المذكرة في إطار حرص مؤسسة البريد السعودي على التفاعل مع التطورات الاستراتيجية المتسارعة، ودعم عجلة التحول وصولاً إلى بناء مجموعة وطنية رائدة في إدارة المشاريع والبرامج التي تهدف لصناعة الخدمات البريدية اللوجستية، ولتكون ذراعًا للتجارة والحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، لتتكامل مع برامج رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.مؤسسة البريد السعودي