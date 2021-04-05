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قوات الأمن البيئي تضبط 5 مخالفين بجدة.. نقل للرمال وتجريف للتربة

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قوات الأمن البيئي تضبط 5 مخالفين بجدة.. نقل للرمال وتجريف للتربة قوات الأمن البيئي تضبط 5 مخالفين بجدة.. نقل للرمال وتجريف للتربة
ضبط جرافتين وثلاث شاحنات وتطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم

قوات الأمن البيئي تضبط 5 مخالفين بجدة.. نقل للرمال وتجريف للتربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي خمسة مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة من دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافتين وثلاث شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحثّ المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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