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استمرار تعثر التوصل لاتفاق حول سد النهضة.. وإثيوبيا ترفض الوساطة الدولية

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استمرار تعثر التوصل لاتفاق حول سد النهضة.. وإثيوبيا ترفض الوساطة الدولية استمرار تعثر التوصل لاتفاق حول سد النهضة.. وإثيوبيا ترفض الوساطة الدولية
استئناف المفاوضات اليوم في الكونغو

استمرار تعثر التوصل لاتفاق حول سد النهضة.. وإثيوبيا ترفض الوساطة الدولية

ذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم (الاثنين)، أن أديس أبابا جددت رفضها لوساطة اللجنة الرباعية في ملف سد النهضة، التي تضم الاتحادين الإفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ويتمسك بها السودان.

ونقلت "الشرق" عن مصادر في وزارة الخارجية السودانية، تأكيدها استمرار التعثر في التوصل إلى اتفاق بشأن تغيير منهجية التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا، فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.

واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الإفريقي حالياً.وزارة الخارجية الإثيوبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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