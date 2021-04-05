مدير ‏"الموارد البشرية" بالرياض يزور شقراء ويتفقد عددًا من الإدارات والدوائر

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التقى البواردي برفقة أمين لجنة التوطين بالإمارة وعدد من قيادات الفرع

تصوير عبدالله جلي: قام مدير عام فرع وزارة ‏الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد عبدالله الحربي، بجولة تفقدية على عدد من أفرع الوزارة في محافظة شقراء رافقه خلالها أمين عام لجنة التوطين بإمارة منطقة الرياض محمد بن عبد العزيز العمار وعدد من من قيادات الفرع ومنسوبيه.

بدأ الدكتور الحربي زيارته بجولة في مركز التنمية الاجتماعية بشقراء؛ حيث كان في استقباله مدير المركز سلمان بن صالح الصميت، الذي قدم للوفد أهم البرامج التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي قام بها المركز في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم توجه الوفد لمركز التأهيل الشامل للذكور، ليستمع الجميع لكلمة من مدير المركز خالد ضيف الله العتيبي، تحدث خلالها عن جهود المركز وأنشطته وأهم الخدمات التي يقدمها للمستفيدين، ثم قام الوفد بزيارة لمركز التأهيل الشامل للإناث.

بعد ذلك توجه الجميع لزيارة الضمان الاجتماعي بشقراء؛ حيث كان في استقبالهم سعد مناحي السيحاني، واختتمت الجولة التفقدية بزيارة دار التربية الاجتماعية، استقبل الوفد خلالها مدير الدار وليد الشهيب وأطلعهم على الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما اطلع على أهم الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدار للحد من جائحة كورونا.

وفي نفس الصدد استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي الوفد الزائر ، وشكر الدكتور الحربي ومرافقيه على هذه الزيارة التي جاءت للوقوف على سير العمل والتأكد من التزام الفروع باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا ( كوفيد ١٩) ومنع انتشاره وحماية المستفيدين والعاملين بالفروع وضمان سلامتهم.

وخلال اللقاء أعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن شكره وتقديره لمحافظ شقراء على اهتمامه ومتابعته وحرصه على تقديم كل ما يحقق خير ومصلحة أبناء وبنات المحافظة.

وفي ختام اللقاء قام محافظ شقراء ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية في منطقة الرياض بتوزيع شهادة الشكر والتقدير تكريمًا لمديري فروع الوزارة بالمحافظة ومنسوبيها.

وزارة ‏الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض