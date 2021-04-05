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إغلاق 14 مسجدًا بعد ثبوت 14 حالة كورونا بين المصلين.. 6 منها في الرياض

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إغلاق 14 مسجدًا بعد ثبوت 14 حالة كورونا بين المصلين.. 6 منها في الرياض إغلاق 14 مسجدًا بعد ثبوت 14 حالة كورونا بين المصلين.. 6 منها في الرياض
مجموع ما تم إغلاقه خلال 57 يومًا 475 مسجدًا تم فتح 454 منها بعد التعقيم

إغلاق 14 مسجدًا بعد ثبوت 14 حالة كورونا بين المصلين.. 6 منها في الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 14 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق، بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 57 يومًا إلى 475 مسجدًا تم فتح 454 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

واوضح تقرير صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، أن المساجد المغلقة ستة مساجد في منطقة الرياض تم رصد ست حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد في منطقتي مكة المكرمة والقصيم تم رصد ثلاث حالات في كل منها، ومسجدان في المنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بها.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 13 مسجدًا؛ خمسة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة جازان؛ وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد، إلى عدم التهاون والتراخي في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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