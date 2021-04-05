أخبار عاجلة

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية -
"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط -
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضبط 87 طن أعلاف في 3 منشآت غير مرخصة بالرياض

Print
ضبط 87 طن أعلاف في 3 منشآت غير مرخصة بالرياض ضبط 87 طن أعلاف في 3 منشآت غير مرخصة بالرياض
تزاول نشاط تداول المنتجات دون الحصول على ترخيص

ضبط 87 طن أعلاف في 3 منشآت غير مرخصة بالرياض

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 87 طنًا من الأعلاف في ثلاث منشآت بمدينة الرياض، تزاول نشاط تداول المنتجات العلفية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

وأوضحت "الهيئة" أنه ضمن جولات التقصي لمفتشيها خلال شهر فبراير الماضي، جرى ضبط تلك المنشآت وتحريز ما يزيد على 87 طناً من الأعلاف بمختلف أنواعها، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

ووفقًا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية فإن عقوبة مخالفة مزاولة منشآت الأعلاف "مصانع، مستودعات، مستوردين، مختبرات، مكاتب استشارية" للنشاط قبل الحصول على ترخيص هي الغرامة المالية بين 10 - 20 ألف ريال، وعقوبة غير مالية تشمل منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.

وشدّدت "الغذاء والدواء" على أهمية الالتزام بنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، لحماية صحة الحيوان، وبالتالي حماية المواطنين والمقيمين من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة.
وأشارت إلى اعتماد مجلس إدارتها مؤخرًا تعديلات على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية.

وأشارت "الهيئة" إلى المتطلبات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية على المنشأة استيفاؤها سواءً فيما يتعلق بالمنشأة نفسها، أو بمنتجاتها أو ما تستورد من منتجات علفية، كما هناك مجموعة من المسؤوليات والالتزامات التي يشترط أن تلتزم بها المنشأة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (www.sfda.gov.sa).

وتستقبل "الغذاء والدواء" البلاغات عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة والمتاح على نظامي التشغيلIOS"" و"أندرويد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف