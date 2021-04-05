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"المركزي السعودي" يختتم برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج

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"المركزي السعودي" يختتم برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج "المركزي السعودي" يختتم برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج
لاستقطاب الكفاءات الوطنية من خريجي وخريجات الجامعات

اختتم البنك المركزي السعودي أخيراً، برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج "PLP"، الذي تم تصميمه بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية من خريجي وخريجات الجامعات والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة، وتأهيلهم من خلال التركيز على مجموعة من المهارات التدريبية والمعارف؛ لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية وإدماجهم فيها وتطويرهم.

وأكد البنك المركزي أن البرنامج استخدم منهجيات وأساليب تعليم متنوعة، حيث احتوى برامج نظام التدوير بين مختلف المهام والأعمال بقيادة مرشدين، إلى جانب دورات تدريبية تفاعلية، وزيارات ميدانية إلى الجهات التي تخضع لإشراف البنك المركزي، إضافة إلى التدريب على رأس العمل، وتنفيذ جلسات التغذية الراجعة بشكل دوري، والدورات التدريبية الإلكترونية ذات المستوى العالمي، والعمل على مشاريع جماعية، وتقديم عرض يعكس تجربتهم.

وأشار إلى أن إكمال برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج بنجاح، يعني اكتساب مهارات عملية ومعرفية معتمدة من البنك المركزي السعودي في مجال الخدمات المالية، التي من شأنها الإسهام في النجاح المهني لخريجي البرنامج، وتعزيز فرص التوظيف؛ سواء في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي، حيث إن الهدف الرئيس للبرنامج هو تعزيز القطاع المالي في المملكة من خلال بناء كوادر وطنية للمستقبل.البنك المركزي السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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