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رصد ومعالجة 141 مخالفة لمنسوبي المساجد والمصلين في أسبوع

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رصد ومعالجة 141 مخالفة لمنسوبي المساجد والمصلين في أسبوع رصد ومعالجة 141 مخالفة لمنسوبي المساجد والمصلين في أسبوع
الشؤون الإسلامية: 189 ألف جولة على المساجد والجوامع في 9 أسابيع

رصد ومعالجة 141 مخالفة لمنسوبي المساجد والمصلين في أسبوع

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 22102 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع التاسع؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار .

وبلغ عدد الجولات الرقابية التي نفّذتها الوزارة خلال تسعة أسابيع 189950 جولة رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد، اليوم، لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع التاسع، تزامناً مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت 141 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تمت معالجتها فوراً، مبيناً أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1622 مسجداً بمناطق المملكة، تمت معالجة الملاحظات فيها فوراً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قِبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.

ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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