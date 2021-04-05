أخبار عاجلة

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ربو وجروح وأمراض مزمنة.. 71 بلاغًا إسعافيًّا بالحرم في مارس

Print
ربو وجروح وأمراض مزمنة.. 71 بلاغًا إسعافيًّا بالحرم في مارس ربو وجروح وأمراض مزمنة.. 71 بلاغًا إسعافيًّا بالحرم في مارس
إسعاف 31 حالة في موقعها بالأروقة والساحات ونقل 40 لـ"أجياد"

ربو وجروح وأمراض مزمنة.. 71 بلاغًا إسعافيًّا بالحرم في مارس

باشرت الفِرَق الإسعافية في الحرم المكي الشريف، 71 بلاغًا إسعافيًّا في شهر مارس الماضي.

وكانت الحالات التي تم إسعافها؛ أمراضًا مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية والانزلاقات.

وتم إسعاف 31 حالة في موقعها في أروقة وساحات المسجد الحرام؛ بينما نقلت 40 حالة إلى مستشفى أجياد ومستوصفات الحرم المكي الشريف.

يُذكر أن 4 مراكز إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، تعمل على مدار الساعة داخل الحرم المكي الشريف، وتتلقى البلاغات على الرقم (٩٩٧) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية.الفِرَق الإسعافية الحرم المكي الشريف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف