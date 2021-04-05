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295 ألف طن.. "الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد

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295 ألف طن.. "الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد 295 ألف طن.. "الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد
في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن والحفاظ على المخزون الإستراتيجي

295 ألف طن..

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (295) ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الإستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الثانية المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال الفترة (مايو – يونيو2021م) وبواقع (5) بواخر، موزعة على باخرتين لميناء جدة الإسلامي بكمية (120) ألف طن، وباخرتين لميناء ينبع التجاري بكمية (120) ألف طن ، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.

وأفاد بأنه تمت دعوة (23) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (17) شركة للمنافسة وتمت الترسية على العروض الأقل سعراً للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الثانية لهذا العام (2021م)، تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (650) ألف طن قمح.

يُذكر أن المؤسسة بدأت هذا الأسبوع بشراء القمح المحلي من المزارعين للعام الجاري (2021م) والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر، وذلك بتفعيل خدمات منصة محصولي على الموقع الإلكتروني للمؤسسة للمزارعين المؤهلين لاختيار فروع ومواعيد التوريد.

ويمكن للمهتمين استعراض الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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