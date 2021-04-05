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بنك التنمية يوقع اتفاقيات تعاون لتمكين الأسر المنتجة عبر التجارة الإلكترونية

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بنك التنمية يوقع اتفاقيات تعاون لتمكين الأسر المنتجة عبر التجارة الإلكترونية بنك التنمية يوقع اتفاقيات تعاون لتمكين الأسر المنتجة عبر التجارة الإلكترونية
خصومات خاصة ونسبة عمولة مخصصة لهم لتحفيزهم وتشجيعهم على ممارسة التجارة

بنك التنمية يوقع اتفاقيات تعاون لتمكين الأسر المنتجة عبر التجارة الإلكترونية

وقّع بنك التنمية الاجتماعية، عدداً من اتفاقيات التعاون مع عددٍ من الشركات التقنية، لدعم الأسر المنتجة، وتمكينهم من التجارة الإلكترونية، في مركز دلني للأعمال بمدينة الرياض.

ويهدف البنك من خلال عقد هذه الشراكات لدعم منظومة الأسر المنتجة، من خلال تأسيس متجر مخصّص لكل أسرة، وإدراج المنتجات والصور المتوفرة لديهم لكل منتج، كما يتم تطبيق خصومات خاصة ونسبة عمولة مخصصة للأسر المنتجة لتحفيزهم وتشجيعهم على ممارسة التجارة الإلكترونية، ولتكون جزءاً مهماً من حجم التجارة الإلكترونية بالمملكة، حيث بلغ عدد الأسر الممولة عن طريق وسطاء التمويل أكثر من 100 ألف أسرة منتجة بتمويل فاق ملياراً و300 مليون ريال.

يُذكر أن البنك أطلق خدمة إصدار (شهادة أسرة منتجة)، من خلال المنصة الوطنية للأسر المنتجة، بهدف تمكينهم وتحويلهم إلى كيانات اقتصادية معرّفة لتعزيز موثوقية منتجاتهم وتسهيل نفاذهم في السوق، حيث تمّ إصدار أكثر من 74 ألف شهادة أسرة منتجة من خلال المنصة، كما تمت تغطية أكثر من 85 محافظة من محافظات المملكة للاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك، وخصص بنك التنمية الاجتماعية الرقم الموحد 920033309 لتقديم الخدمات للأسر المنتجة ووسطاء التمويل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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