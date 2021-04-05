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"هدية" تستهدف توزيع 20 ألف سلة رمضانية للأسر بمكة خلال رمضان

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"هدية" تستهدف توزيع 20 ألف سلة رمضانية للأسر بمكة خلال رمضان "هدية" تستهدف توزيع 20 ألف سلة رمضانية للأسر بمكة خلال رمضان
ضِمن الخطة التنفيذية للجمعية للشهر الكريم وعيد الفطر المبارك

أقر مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر، في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس أسامة عبدالعزيز الزامل في المقر الرئيسي للجمعية بجوار المسجد الحرام، الخطة التنفيذية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر من خلال توزيع (20) ألف سلة غذائية مخصصة لإفطار الصائمين في أحياء مكة المكرمة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مراحل إتمام الحوكمة في كافة أعمال الجمعية؛ تماشيًا مع توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبدء في تنفيذ برنامج "غذاء البدن".

من جهته تَقَدّم "الزامل" باسمه وباسم جميع منسوبي الجمعية، بأصدق التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، بقرب حلول شهر رمضان المبارك؛ سائلًا الله أن يُديم الأمن والأمان على بلادنا الغالية وبلاد المسلمين ويرفع الغمة عن الأمة جمعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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