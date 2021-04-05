إنهاء معاناة "خمسينية" من ورم متشعب بمستشفى سليمان الحبيب

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بالجدار الخلفي للبطن ووصل للقولون الأيسر والكلى والحالب

نجح فريق طبي جراحي متخصص في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، في إنقاذ "خمسينية"، كانت تعاني ورماً سرطانياً متشعباً إلى القولون الأيسر والكلى والحالب الأيسر، وعقد لمفاوية على الشريان الأورطي.

وقال الدكتور فهد الصفيان المدير الطبي للمستشفى، إن المريضة جاءت إلى المستشفى تشتكي من ألم مبهم في الجنب الأيسر، وتم فحصها بالأشعة الصوتية والمقطعية، وبيّنت الصور وجود ورم في الجدار الخلفي للبطن، ومتشعب إلى القولون الأيسر وكذلك الكلى والحالب الأيسر، إضافة إلى عقد لمفاوية على الشريان الأورطي.

وتابع الصفيان، أخضع الفريق الطبي ملف الحالة لدراسة معمّقة، وخلصت إلى ضرورة التدخل الجراحي، وبعد استكمال التجهيزات، أجريت لها عملية كبيرة، تم فيها استئصال كتلة الورم من البطن وكذلك استئصال القولون الأيسر والكلية والحالب الأيسر، إضافة إلى العقد الليمفاوية شبه الأبهرية، واستمرت العملية التي توجت بالنجاح، لمدة 3 ساعات.

وأضاف، أن هذا يُعد زمناً قياسياً لاستئصال ورم بهذا الحجم والتمدّد والتشعب، إضافة إلى أن الحالة لم تصب بأي مضاعفات في أثناء العملية أو بعدها، ولله الحمد، وظلت المريضة منوّمة في المستشفى لمدة أسبوع، خرجت بعدها إلى منزلها وهي بحالة صحية ممتازة، ومن المقرر لها مراجعة قسم الأورام لمتابعة علاجها.

ووصف الصفيان، العملية بأنها كانت ضرورية لإيقاف تمدد الورم إلى مناطق الجسم الأخرى، ومن ثم تهديد حياة المريضة، لكن الفريق الطبي الجراحي المتخصص نجح في معالجة الحالة بكفاءة عالية، وبمساعدة أجهزة طبية حديثة أسهمت في نجاح العملية.

يشار إلى أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر الذي تم افتتاحه قبل نحو عام ونصف، حقق خلال هذه الفترة القصيرة إنجازات طبية كبيرة -بفضل الله- ومن ثم بفضل الكفاءات الطبية العالمية التي تعمل فيه، إضافة إلى التجهيزات المتقدمة التي يحظى بها، وتوّج تميزه بالحصول على عديد من الجوائز والشهادات والاعتمادات الدولية والمحلية، التي من أبرزها، اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI" والاعتماد الدولي من الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية "HIMSS Stage 7"، وكذلك حصل على ثقة اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنشآت الصحية "JCI" إضافة إلى حصول مركز التصوير التشخيصي الرقمي بالمستشفى أخيراً على اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة.فريق طبي مستشفى الدكتور سليمان الحبيب