شاهد.. أطباء يُصرون على إنهاء عملية قلب مفتوح وسط النيران

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بعد حريق كبير في المستشفى واقترابه منهم: لم يكن بإمكاننا التوقف

على الرغم من النيران التي كانت تقترب منهم جراء حريق كان مُستعرًا في المستشفى؛ تَمَكّن جراحون في أقصى الشرق الروسي، الجمعة، من إنهاء عملية قلب مفتوح بنجاح.

وكان مستشفى جراحات القلب في مدينة بلاغوفيتشينسك قد تعرض لحريق صباحًا أدى إلى إجلاء 128 شخصًا وسط انتشار دخان كثيف في المبنى، وفي الوقت عينه، كان فريق من ثمانية أشخاص يُجرون عملية قلب مفتوح لمريض في الطبقة الأرضية؛ بحسب "يورونيوز".

الطبيب الجراح المسؤول عن العملية فالنتين فيلاتوف قال لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لم يكن في إمكاننا التوقف.. كان علينا إنقاذ هذا الشخص وقمنا بذلك بأعلى مستوى. العملية أنجزت بالكامل دون صعوبات".

وأشارت هيئات الإغاثة إلى أن الفريق الطبي وضع سلكًا كهربائيًّا لمد غرفة العمليات بالطاقة رغم قطع الكهرباء عن سائر أرجاء المبنى، كما وُضعت أجهزة تهوية لإزالة الدخان من المكان.

وأوضح نائب مدير خدمة الأوضاع الطارئة في المنطقة كونستانتين ريبالكو في تسجيل مصور نشرته السلطات، أن "السيطرة على الحريق كانت معقدة؛ لأن النيران كانت مستعرة على كامل مساحة الموقع؛ أي 1600 متر مربع".

وفور الانتهاء من العملية والتأكد من عدم وجود أي خطر على حياة المريض، أخرجه الطاقم الطبي من الموقع واصطحبوه معهم خلال مغادرة المبنى المشتعل لنقله إلى مستشفى آخر، بحسب السلطات المحلية.