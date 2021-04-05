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البنك الأهلي السعودي يعلن إدراج أسهم العوض وإتمام صفقة الاندماج

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البنك الأهلي السعودي يعلن إدراج أسهم العوض وإتمام صفقة الاندماج البنك الأهلي السعودي يعلن إدراج أسهم العوض وإتمام صفقة الاندماج
الصادرة لمصلحة مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين

البنك الأهلي السعودي يعلن إدراج أسهم العوض وإتمام صفقة الاندماج

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم، إدراج أسهم العوض وإتمام صفقة الاندماج مع مجموعة "سامبا".

ووفق التفاصيل التي نُشرت اليوم على موقع تداول، فإشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي ("البنك الأهلي") بتاريخ 19 / 8 / 1442هـ (الموافق 1 / 4 / 2021م) على موقع السوق المالية (تداول) عن نفاذ قرار دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي ("صفقة الاندماج")، يعلن البنك الأهلي، أنه قد تم إدراج أسهم العوض الخاصة بصفقة الاندماج والصادرة لمصلحة مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين.

وعليه، وكما هو موضح في تعميم المساهمين الصادر عن البنك الأهلي بخصوص صفقة الاندماج، فقد تم استكمال إجراءات إتمام صفقة الاندماج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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