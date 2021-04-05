أخبار عاجلة

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. أطباء يُصرون على إنهاء عملية قلب مفتوح وسط النيران

Print
شاهد.. أطباء يُصرون على إنهاء عملية قلب مفتوح وسط النيران شاهد.. أطباء يُصرون على إنهاء عملية قلب مفتوح وسط النيران
بعد حريق كبير في المستشفى واقترابه منهم: لم يكن بإمكاننا التوقف

شاهد.. أطباء يُصرون على إنهاء عملية قلب مفتوح وسط النيران

على الرغم من النيران التي كانت تقترب منهم جراء حريق كان مُستعرًا في المستشفى؛ تَمَكّن جراحون في أقصى الشرق الروسي، الجمعة، من إنهاء عملية قلب مفتوح بنجاح.

وكان مستشفى جراحات القلب في مدينة بلاغوفيتشينسك قد تعرض لحريق صباحًا أدى إلى إجلاء 128 شخصًا وسط انتشار دخان كثيف في المبنى، وفي الوقت عينه، كان فريق من ثمانية أشخاص يُجرون عملية قلب مفتوح لمريض في الطبقة الأرضية؛ بحسب "يورونيوز".

الطبيب الجراح المسؤول عن العملية فالنتين فيلاتوف قال لقناة " 24" التلفزيونية: "لم يكن في إمكاننا التوقف.. كان علينا إنقاذ هذا الشخص وقمنا بذلك بأعلى مستوى. العملية أنجزت بالكامل دون صعوبات".

وأشارت هيئات الإغاثة إلى أن الفريق الطبي وضع سلكًا كهربائيًّا لمد غرفة العمليات بالطاقة رغم قطع الكهرباء عن سائر أرجاء المبنى، كما وُضعت أجهزة تهوية لإزالة الدخان من المكان.

وأوضح نائب مدير خدمة الأوضاع الطارئة في المنطقة كونستانتين ريبالكو في تسجيل مصور نشرته السلطات، أن "السيطرة على الحريق كانت معقدة؛ لأن النيران كانت مستعرة على كامل مساحة الموقع؛ أي 1600 متر مربع".

وفور الانتهاء من العملية والتأكد من عدم وجود أي خطر على حياة المريض، أخرجه الطاقم الطبي من الموقع واصطحبوه معهم خلال مغادرة المبنى المشتعل لنقله إلى مستشفى آخر، بحسب السلطات المحلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تسجّل 9150 إصابة جديدة بكورونا و402 وفاة

روسيا تسجّل 9150 إصابة جديدة بكورونا و402 وفاة

انطلاق فعالية "روسيا تبدع" في دبي

انطلاق فعالية "روسيا تبدع" في دبي

رغم قتلهم المئات.. روسيا توفر الحماية للانقلابيين في ميانمار

رغم قتلهم المئات.. روسيا توفر الحماية للانقلابيين في ميانمار

رغم قتلهم المئات.. روسيا توفر الحماية للانقلابيين في ميانمار

رغم قتلهم المئات.. روسيا توفر الحماية للانقلابيين في ميانمار