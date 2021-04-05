ينبع.. إغلاق استراحة تقدم الشيشة ومستودع للسكراب وضبط 4 منشآت

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ضمن جولة رقابية بلدية بالتنسيق مع الأمن الوقائي لتطبيق الاحترازات

أغلقت بلدية محافظة ينبع، ممثلة بالفرق الرقابية، بالتنسيق مع ‎الأمن الوقائي، استراحة خاصة لتقديم الشيشة والمعسل، وتمت مصادرة جميع المعروضات واستكمال الإجراءات النظامية.

كما تم إغلاق مستودع لجمع السكراب مخالف داخل حي سكني لا توجد له بيانات تجارية، وضبط 4 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية؛ وذلك ضمن الجولة الرقابية المشتركة مع الأمن الوقائي للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية.

يُذكر أن بلدية محافظة ينبع تواصل متابعتها المستمرة للمنشآت والأنشطة التجارية كافة من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، مشددة على عدم التهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.