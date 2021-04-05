أخبار عاجلة

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ينبع.. إغلاق استراحة تقدم الشيشة ومستودع للسكراب وضبط 4 منشآت

Print
ينبع.. إغلاق استراحة تقدم الشيشة ومستودع للسكراب وضبط 4 منشآت ينبع.. إغلاق استراحة تقدم الشيشة ومستودع للسكراب وضبط 4 منشآت
ضمن جولة رقابية بلدية بالتنسيق مع الأمن الوقائي لتطبيق الاحترازات

ينبع.. إغلاق استراحة تقدم الشيشة ومستودع للسكراب وضبط 4 منشآت

أغلقت بلدية محافظة ينبع، ممثلة بالفرق الرقابية، بالتنسيق مع ‎الأمن الوقائي، استراحة خاصة لتقديم الشيشة والمعسل، وتمت مصادرة جميع المعروضات واستكمال الإجراءات النظامية.

كما تم إغلاق مستودع لجمع السكراب مخالف داخل حي سكني لا توجد له بيانات تجارية، وضبط 4 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية؛ وذلك ضمن الجولة الرقابية المشتركة مع الأمن الوقائي للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية.

يُذكر أن بلدية محافظة ينبع تواصل متابعتها المستمرة للمنشآت والأنشطة التجارية كافة من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، مشددة على عدم التهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان

مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان

العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد

العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد