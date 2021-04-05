حارس ترامب السابق: اقترض مني 130 دولارًا لشراء برغر ولم يُعدها لي

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قال: كان حريصًا على الحفاظ على شعره في مكانه باستخدام "مثبت الشعر"

كشف الحارس الشخصي السابق لدونالد ترامب، كيفن ماكاي، عن أسرار جديدة ومثيرة عن حياة الرئيس الأمريكي السابق تتعلق بالمطعم الشهير "ماكدونالدز"، وزوجته ميلانيا، ومثبت الشعر الذي كان يستخدمه.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، عمل ماكاي مع ترامب من العام 2008 وحتى 2012، وعمره الآن 50 عامًا.

ونقلت الصحيفة عن ماكاي قوله: إن ترامب لا يزال مدينًا له بمبلغ 130 دولارًا، مقابل شرائه له برغر الجبن وبطاطس وكوكاكولا من "ماكدونالدز" في 2008.

وأوضح أن "ترامب أخبره أنه سيعيد له المال؛ لكنه لم يفعل ذلك أبدًا".

وأضاف أن زوجته ميلانيا كانت تهتم به بشكل كبير؛ على عكس ما يظهر في وسائل الإعلام، ولكنه كان يعاملها بقسوة وحدة.

وأشار إلى أنه طلب منه ذات مرة اصطحاب زوجته ميلانيا وابنه بارون من المطار في 2011؛ موضحًا أن ميلانيا بدت معتنية بزوجها وتسأل عن تفاصيله وأحواله وتفعل ما يقال لها دون سؤال، وعندما يطلب ترامب أن تفعل شيئًا، تفعله على الفور.

ونقلت "سبوتنيك" عن الحارس قوله إنها ذات مرة قدّمت له فنجانا من القهوة؛ فصرخ ترامب في وجهها، قائلًا: "لا أريد ذلك، سنتحدث عن هذا لاحقًا".

كما كشف "ماكاي" أن ترامب كان حريصًا على الحفاظ على شعره في مكانه باستخدام "مثبت الشعر" الذي كان يستخدمه طوال الوقت، خشية أن يتحرك بسبب الرياح.

وذكرت الصحيفة أنه تم إنهاء عمل كيفن كحارس شخصي في 2012؛ حيث تم استدعاؤه إلى مكتب نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ترامب إنترناشونال"، سارة مالون، وفصله من العمل دون تفسير.