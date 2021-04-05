أخبار عاجلة

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بريطانيا.. جونسون يطرح تحديثًا لخطته المتدرجة لتخفيف قيود كورونا

Print
بريطانيا.. جونسون يطرح تحديثًا لخطته المتدرجة لتخفيف قيود كورونا بريطانيا.. جونسون يطرح تحديثًا لخطته المتدرجة لتخفيف قيود كورونا
من المتوقع أن يؤكد إمكانية إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة في 12 أبريل

بريطانيا.. جونسون يطرح تحديثًا لخطته المتدرجة لتخفيف قيود كورونا

يحدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، خطط إعادة فتح الاقتصاد واستئناف السفر الدولي في نهاية المطاف عندما يقوم بتحديث خارطة الطريق الخاصة بمواجهة .

وسيطرح جونسون تحديثًا لخطته المتدرجة لتخفيف القيود في الأشهر المقبلة، وهو ما يمثل دفعة كبيرة لواحدة من أكثر الدول تضررًا خلال الجائحة.

ومن المتوقع أن يؤكد جونسون إمكانية إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة للسلع غير الأساسية ومحلات تصفيف الشعر في 12 أبريل بإنجلترا، في الوقت الذي سيطرح فيه قدرًا أكبر من التفاصيل حول السفر الدولي.

وبموجب الخطة الحالية، لن يتم استئناف السفر الدولي حتى 17 مايو على أقرب تقدير.

وساعدت زيادة توافر الاختبارات للكشف عن كورونا، في التخفيف التدريجي للقواعد؛ حيث يحق لكل شخص في إنجلترا إجراء اختبار سريع للكشف عن كوفيد-19 مرتين في الأسبوع لمنع تفشي المرض واكتشاف الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض وفق "رويترز".

واستطاعت بريطانيا مواصلة التعافي بعد أن أعطت لقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" لأكثر من نصف السكان البالغين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

86 وفاة و 5232 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

86 وفاة و 5232 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

100 وفاة و 6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

100 وفاة و 6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن