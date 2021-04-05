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الدمام.. إغلاق 13 محلاً تجارياً لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

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الدمام.. إغلاق 13 محلاً تجارياً لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الدمام.. إغلاق 13 محلاً تجارياً لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية
أكّدت "الأمانة" أهمية اتباع وتطبيق جميع الأنظمة والتعليمات الصادرة

الدمام.. إغلاق 13 محلاً تجارياً لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة الشرقية بمشاركة عددٍ من الجهات الرسمية أمس، جولات رقابية على المراكز التجارية، أسفرت عن إغلاق 13 محلاً تجارياً وأحد المجمعات التجارية بالدمام.

وأوضحت "الأمانة" أن الجولات الرقابية تأتي ضمن أعمال اللجنة الميدانية الخاصة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشيرةً إلى أن إغلاق المجمع المحال التجارية جاء لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتكدس المتسوّقين، إضافة إلى عدم ارتداء الكمام بالشكل الصحيح.

وأكّدت الأمانة أهمية اتباع وتطبيق جميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار ، مشددةً على أهمية التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية وتوفير ملصقات التوعية، وتحميل تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمام، وأن يكون العدد المسموح في المحل بما لا يتجاوز الطاقة الاستيعابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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