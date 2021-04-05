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السديس من مستحبات الصيام تعجيل الفطر والتماس بركة السحور

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السديس من مستحبات الصيام تعجيل الفطر والتماس بركة السحور السديس من مستحبات الصيام تعجيل الفطر والتماس بركة السحور
استعرض عبر منصّة منارة الحرمين الإلكترونية فضائله واستنتاج الفوائد

السديس من مستحبات الصيام تعجيل الفطر والتماس بركة السحور

ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، درسه العلمي في فقه الصيام ومقاصده ضمن الدورة العلمية الخامسة بالمسجد الحرام، وذلك عبر منصة منارة الحرمين.

واستعرض خلال الدرس تعريف الصيام، واستذكار فضائله في رمضان، واستنتاج الفوائد والأحكام، كما تطرق إلى مقاصد الصيام ومنها: تحقيق التقوى، وتزكية النفس، وتذكر الفقراء والمساكين ومواساتهم، وتحقيق الصبر، وحفظ صحة البدن.

وأوضح الشيخ السديس، مستحبات الصيام، وهي: تعجيل الفطر، والتماس بركة السحور، ومن بركته الإعانة على طاعة الله تعالى، وتأخير السحور، وأن المتسحر يقوم في آخر الليل، فيذكر الله -عزّ وجلّ- ويستغفره، ثم يصلي صلاة الفجر جماعة، ومن مستحباته أيضاً تفطير الصائمين، وأن فيه أجراً عظيماً، وهو مثل أجر الصائم.

يأتي هذا الدرس في إطار رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وانطلاقاً من حرص الرشيدة -أيدها الله- على توعية العمّار والزوّار وطلاب العلم والاستفادة من الدروس العلمية المقامة في رحاب الحرمين، التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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