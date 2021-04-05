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الآلاف يتسابقون للتطعيم ضد كورونا في باكستان.. والجرعتان بـ80 دولارًا

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الآلاف يتسابقون للتطعيم ضد كورونا في باكستان.. والجرعتان بـ80 دولارًا الآلاف يتسابقون للتطعيم ضد كورونا في باكستان.. والجرعتان بـ80 دولارًا
بعدما سمحت للقطاع الخاص بالاستيراد التجاري للقاحات

الآلاف يتسابقون للتطعيم ضد كورونا في باكستان.. والجرعتان بـ80 دولارًا

احتشد آلاف الباكستانيين للتطعيم في الجولة الأولى من المبيعات التجارية للقاحات كورونا، التي بدأت مطلع الأسبوع مع إعلان مراكز التطعيم في مدينة كراتشي الجنوبية يوم الأحد أنها بيعت بالفعل.

وتقدم باكستان حاليًا اللقاح مجانًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتصدرون جهود مواجهة "كوفيد 19" ومن تزيد أعمارهم على 50 عامًا، لكن الحملة اتسمت بالبطء حتى الآن.

وبحسب "رويترز"، ففي شهر مارس الماضي، سمحت البلاد للقطاع الخاص بالاستيراد التجاري للقاحات لكافة الناس.

وشهدت الجولة الأولى بيعًا تجاريًّا للقاح "سبوتنيك في" الروسي الذي يتم بيعه لعامة الناس، مقابل نحو 12 ألف روبية باكستانية (80 دولارًا) نظير عبوة من جرعتين.

ورغم التكلفة، أبلغ عدد من مراكز التطعيم عن طوابير طويلة، حيث وقف البعض في كراتشي لما يقرب من 3 ساعات من أجل التطعيم.

وكان معظم المنتظرين في الطابور من الشبان الباكستانيين الذين ما زالوا غير مؤهلين للتطعيم الحكومي المجاني، باعتبار اللقاح ضروريًّا من أجل السفر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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