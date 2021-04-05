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أمير الرياض يهنئ الفيصلي .. بمناسبة بلوغه نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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أمير الرياض يهنئ الفيصلي .. بمناسبة بلوغه نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض يهنئ الفيصلي .. بمناسبة بلوغه نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
الفريق المتوج بلقب البطولة يشارك مباشرةً في دوري أبطال آسيا 2022

أمير الرياض يهنئ الفيصلي .. بمناسبة بلوغه نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

قدم أمير منطقة الرياض ، الأمير فيصل بن بندر ، التهنئة لنادي الفيصلي، بعد تأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على النصر 1-0، في نصف نهائي البطولة، على ملعب جامعة الملك سعود «مرسول بارك» بالرياض.


وصعد "العنابي" إلى نهائي البطولة للمرة الثانية في تاريخه، حيث لعب نهائي 2017 وخسره أمام الاتحاد 1-3، قبل أن يحجز مقعده في النسخة الجارية من أغلى البطولات.


يُذكر أن الفريق المتوج بلقب البطولة، يضمن المشاركة مباشرةً في دوري أبطال آسيا 2022.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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