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"أمانة الطائف" تستبدل 50 ألف عمود إنارة بإضاءات "الِلد" الجديدة

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الشمراني": أنجزنا 85% من العمل بمتابعة أمين المحافظة

أنجزت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في"التشغيل والصيانة" استبدال الإضاءة القديمة من أعمدة الإنارة بشوارع المحافظة وميادينها بإضاءة اللِد الجديدة لـ 50 ألف عمود، فيما قُدرَ العمل المُنجز بنسبة 85 % حتى الآن.

وفي التفاصيل، قال وكيل المشاريع المُكلف بأمانة الطائف المهندس عبدالعزيز الشمراني : قطعنا شوطاً كبيراً في تطوير وتحديث الإضاءة الخاصة بأعمدة الإنارة على أن تكون بإضاءة اللِد، وتوحيدها بكامل المحافظة وفقاً لتوجيهات الوزارة، كذلك متابعة أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل.

وأكد "الشمراني" أن الفريق المُخصص للقيام بهذا العمل يواصل استكمال أعمال استبدال الإضاءة بالأعمدة، حتى يكتمل العمل ويتم استبدال وتغيير الإضاءة كاملةً لباقي الأعمدة، مشيراً أنهم يعملون بشكلٍ مستمر دون حدوث أي معوقات ولله الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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