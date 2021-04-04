أخبار عاجلة

مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لمسة تقدير لـ"الحفظي" بتعليم رجال ألمع بتكريمه في مقر عمله

Print
لمسة تقدير لـ"الحفظي" بتعليم رجال ألمع بتكريمه في مقر عمله لمسة تقدير لـ"الحفظي" بتعليم رجال ألمع بتكريمه في مقر عمله
بعد خدمة استمرّت قرابة 40 عامًا

لمسة تقدير لـ

بعد خدمةٍ استمرّت قرابة ٤٠ عامًا؛ كرّم مدير تعليم رجال ألمع الدكتور أحمد العُمري اليوم الأحد الموظف عبدالباري الحسين الحفظي مراسل قسم التوجيه والإرشاد، مقدرًا جهده ومثمنًا العمل المميّز والعطاء السخيّ الذي قدمه خدمة للمنظومة التعليمية من خلال عمله وعلاقاته المميزة مع جميع الموظفين، وأشاد مدير التعليم بالجهود الكبيرة التي يقدمها الموظفون ويسهمون بها في تسيير الأعمال وتحقيق الأهداف المرجوة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة "لمسة تقدير" التي أطلقتها إدارة التعليم تماشيًا مع توجهات القيادة لتكريم المتميزين من أبناء الوطن في شتى المجالات، وتركز المبادرة على فئات العاملين من الحرّاس والمراسلين للجنسين بهدف تكريمهم وتقديرهم عرفانًا بما يقدمون ويبذلون وذلك بدعم من وقف الوالدين الخيري ونادي البر في جمعية البر بجدة، يُذكر أن التكريم يتم في مواقع عملهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان

مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان

العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد

العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد

انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة

انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة