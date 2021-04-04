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القوة الجوية العراقي يصل جدة ..  تأهبًا لملاقاة الوحدة في الملحق الآسيوي

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القوة الجوية العراقي يصل جدة ..  تأهبًا لملاقاة الوحدة في الملحق الآسيوي

وصلت، اليوم الأحد، بعثة فريق "القوة الجوية" العراقي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استعدادًا لمواجهة الوحدة في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها، قائد المنطقة الغربية (وزارة الدفاع) اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس يرافقه العقيد الطيار الركن عبد العزيز العجاجي والرائد عبد الله البقمي، إضافة إلى عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي عبد الله كبوها، وممثلين من نادي الوحدة، يتقدمهم مدير الفريق الأول خالد الحازمي، ومدير العمليات إبراهيم جوني.

ومن المقرر أن يلتقي الوحدة مع القوة الجوية في الـ 8:45 من مساء الأربعاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، إذ سيتأهل الفائز إلى المجموعة الثانية رفقة أندية الشارقة الإماراتي، باختاكور الأوزبكي وتراكتور سازي تبريز الإيراني.

القوة الجوية العراقي يصل جدة ..  تأهبًا لملاقاة الوحدة في الملحق الآسيوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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