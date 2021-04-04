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إغلاق مجمع "مارينا مول" بالدمام لعدم التقيُّد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا"

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تم توثيق عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة وعدم التأكد من وجود تطبيق "توكلنا"

إغلاق مجمع

ضمن الحملة المشتركة بمشاركة كل من بلدية وسط الدمام ووزارة التجارة والصحة والإعلام والشرطة، تم مساء اليوم الأحد إغلاق مجمع "مارينا مول" الواقع في الدمام بشارع الخليج؛ لمخالفته الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا"؛ إذ لم يتم الالتزام بوضع ملصق إرشادي بالطاقة الاستيعابية للمجمع.

كما تم توثيق عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة، وعدم التأكد من وجود تطبيق "توكلنا" من قِبل مراقبات الأمانة، وتم عمل محضر مشترك بالإغلاق.

إغلاق مجمع

إغلاق مجمع

إغلاق مجمع

إغلاق مجمع

إغلاق مجمع

إغلاق مجمع

إغلاق مجمع

إغلاق مجمع

إغلاق مجمع

إغلاق مجمع

إغلاق مجمع

إغلاق مجمع

إغلاق مجمع

إغلاق مجمع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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