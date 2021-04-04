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"الأمر في يده".. هل يصبح "نتنياهو" رئيساً لإسرائيل؟

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"الأمر في يده".. هل يصبح "نتنياهو" رئيساً لإسرائيل؟ "الأمر في يده".. هل يصبح "نتنياهو" رئيساً لإسرائيل؟
أغلبية البرلمان تؤيد انتخابه

ذكر مصدر في حزب الليكود الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، أن غالبية أعضاء الكنيست الذين سيؤدون اليمين الدستورية، الثلاثاء المقبل، سيصوتون لصالح تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منصب رئيس إسرائيل.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المصدر قوله: "أنا أعرف حقيقة أن غالبية أعضاء الكنيست سوف يصوتون له إذا كان يريد أن يصبح الرئيس، والأمر برمته في يد نتنياهو".

وبين أن هناك أيضاً أغلبية في الكنيست الجديد تسعى لتغيير قانون انتخاب الرئيس، وتغيير نظام التصويت من الاقتراع السري إلى الاقتراع العلني، الأمر الذي قد يزيد بشكل كبير من فرص نتنياهو في الانتخابات.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن عملية انتخاب الرئيس يجب أن تجرى خلال الفترة بين 9 أبريل و9 يونيو المقبل، قبل أن ينهي الرئيس رؤوفين ريفلين فترته الرئاسية البالغة 7 سنوات في التاسع من يوليو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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